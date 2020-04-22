Россиянин заразился коронавирусом на лайнере Costa Atlantica в Японии

Новый тип коронавируса подтвердили у россиянина, который находится среди членов экипажа круизного лайнера Costa Atlantica. Судно сейчас находится на ремонте в порту Нагасаки.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на посольство РФ в японском Токио, на борту лайнера находятся только члены экипажа, пассажиров там нет. Один из них — россиянин, у которого подтвердили коронавирус.

В посольстве уточнили, что в целях оказания медпомощи специалисты наблюдают за состоянием гражданина. Сейчас состояние заболевшего оценивается как нормальное.

Известно, что на борту лайнера, где произошла вспышка коронавируса, находятся 623 члена экипажа. Коронавирус подтвердился уже у 23 человек. Первого зараженного на судне выявили 14 марта, с того времени судно никто из команды не покидал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пассажиров круизного лайнера Costa Magica высадили в Гваделупе.