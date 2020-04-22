В Кремле рассказали о дате голосования по Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что точная дата голосования по поправкам в Конституцию будет известна после оценки эпидемиологической ситуации.

Ранее газета «Коммерсант» сообщала о том, что всероссийское голосование может состояться либо 24 июня(дата Парада Победы в 1945 году), либо 8 июля (День семьи, любви и верности). По словам Пескова, новые сроки будут определены по мере развития ситуации.

«Нельзя исключать, что это может быть привязано к какой-то дате, но, вместе с этим, это же не является обязательным условием. Здесь важен сам факт голосования»,- отметил представитель Кремля, сообщает РИА «Новости».

Напомним, президент России Владимир Путин в рамках обращения к населению 25 марта заявил, что голосование по поправке к Конституции РФ нужно перенести из-за пандемии коронавируса. Решение о новом дне голосования будет принято в соответствии с ситуацией в регионах и стране в целом, а также с учетом мнения и рекомендаций врачей и специалистов. Общероссийское голосование по Конституции должно было пройти 22 апреля. Этот день планировалось сделать выходным.

Госдума 10 марта приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции РФ, в том числе с учетом поправки Валентины Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых президентских выборах, 11 марта законопроект был принят депутатами в окончательном третьем чтении и утвержден Советом Федерации. Поправки поддержали региональные парламенты и Конституционный суд. Окончательное решение будет принято по результатам общероссийского голосования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин предложил сделать следующую неделю нерабочей с сохранением зарплат. Меры призваны не допустить распространения коронавируса.