Семья Хокинга передала его личный аппарат ИВЛ больнице в Кембридже

Семья профессора Стивена Хокинга передала его личный аппарат ИВЛ в кембриджскую больницу Royal Papworth, где известный физик-теоретик сам проходил лечение, сообщает The Guardian.

«Мы хотели бы сказать огромное спасибо семье Хокинг за поддержку в это непростое время», — сказал представитель больницы. Дочь Хокинга поблагодарила больницу за всю помощь, которая годами оказывалась ее отцу.

Больница Royal Papworth принимает больных с коронавирусной инфекцией.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 631 338 человек. Скончались 183 788, при этом 716 811 человек выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.