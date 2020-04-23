Неизвестный предложил 9-летней петербурженке обменяться голыми фото

Неизвестный мужчина прислал девочке из Василеостровского района Петербурга фотографии своих гениталий. В обмен он попросил её отправить снимки без одежды.

Как стало известно gazeta.spb.ru, о произошедшем в полицию 22 апреля сообщила мать школьницы. Она рассказала, что неизвестный домогался до её дочери 2011 года рождения в интернете. На связь с ней он вышел через социальную сеть «ВКонтакте».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера» (пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ). Обстоятельства произошедшего выясняются. Устанавливается личность отправителя снимков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в лифте одного из домов по проспекту Маршака незнакомый мужчина домогался до 15-летней девочки. По подозрению задержан 25-летний мужчина, работающий фасадчиком в строительной компании.