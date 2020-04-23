Новые торговые точки будут включать в схему НТО в 4 раза быстрее

Новые места под временные торговые объекты будут включать в Схему размещения НТО в 4 раза быстрее. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Новые места под временные торговые объекты будут включать в Схему размещения НТО в 4 раза быстрее. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО) в Петербурге будут утверждать ежемесячно. За счет этого сроки включения новых точек на схему сократятся почти в четыре раза.

Изменения вносятся в постановление Правительства Санкт-Петербурга. Поправки подготовлены комитетом имущественных отношений (КИО) и комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ).

В действующей редакции схему размещения НТО утверждают ежеквартально. Срок её формирования — три месяца. По новым правилам он сократится до 25 дней. Это позволит увеличить количество участков для размещения временных торговых объектов и оперативно актуализировать схему НТО, отметили в аппарате вице-губернатора Евгения Елина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что комитет по промышленной политике, инновациям и торговле получил новые полномочия.