Песков рассказал о возможности разговора Путина и Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон еще не вернулся к работе, в России желают ему скорейшего выздоровления, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В России все ему желают скорейшего выздоровления и победы над этим неприятным заболеванием», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности проведения телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьера Британии, сообщает РИА «Новости».

Ранее Борис Джонсон был доставлен в медицинское учреждение для того, чтобы пройти необходимые тесты на инфекцию COVID-19. У политика был выявлен коронавирус, у него наблюдался кашель, а температура была высокой. Джонсон был госпитализирован по совету лечащего врача. В пятницу, 27 марта, глава британского правительства сообщил, что у него выявили заражение коронавирусной инфекцией. Накануне его выписали из больницы. Сейчас Борис Джонсон вместе со своей беременной невестой Кэрри Саймондс находится в загородной резиденции Чекерс. Сроки возвращения премьера к работе определят его врачи.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. о последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 653 422 человека. Скончались 185 059, при этом 727 772 человека выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с аналогичным диагнозом в одну из берлинских клиник помещен популярный немецкий исполнитель Тилль Линдеманн. По предварительной информации, певец и поэт сейчас находится в отделении интенсивной терапии в одном из медицинских учреждений Берлина.