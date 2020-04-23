В Петербурге закрыли компьютерный клуб за работу в карантин

Помимо закрытия, индивидуальному предприниматели выписали административный штраф.

Привлек к ответственности за нарушения по ч.1 ст.6.3 КоАП РФ, владельца игрового заведения Ленинский районный суд. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Нарушение произошло еще 2 апреля. Клуб под названием «HeadShot» в этот день проигнорировал постановление правительства и открыл свои двери. Теперь он будет временно закрыт в принудительном порядке, согласно решению суда.

Владелец компьютерного клуба Максим Успенский вину признал не полностью. По его словам, без его одобрения, в заведение со своими знакомыми пришел молодой человек, который в дальнейшем должен работать в клубе.

Административный штраф выписан на сумму в 500 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга подали иск к властям из-за ограничительных мер по коронавирусу.