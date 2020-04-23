Станция метро «Политехническая» закрыта из-за задымления в газетном киоске

В четверг, 23 апреля, в Петербурге станцию метро «Политехническая» закрыли из-за задымления в газетном киоске. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

«В 13-55 ст. Политехническая закрыта на вход и выход из-за задымления в газетном киоске. Поезда проследуют станцию без остановки», — говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на второй линии начал движение состав «Юбилейный». Он уже начал перевозить пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен». Пока что, на линии работают два состава новых поездов с асинхронным тяговым приводом.