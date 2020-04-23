Станцию метро «Политехническая» открыли на вход и выход

Станцию метро «Политехническая» открыли на вход и выход
Станция метро открыта. Фото: Baltphoto

Станцию метро «Политехническая» открыли на вход и выход после инцидента с задымлением киоска. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

«В 14-25 ст. Политехническая открыта на вход и выход», — говорится в сообщении.

Днем станцию метро «Политехническая» закрыли из-за задымления в газетном киоске. Сейчас станция открыта для входа и выхода пассажиров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на второй линии начал движение состав «Юбилейный». Он уже начал перевозить пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен».

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