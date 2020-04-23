Под Петербургом уничтожили более 200 килограммов боеприпасов времен ВОВ

Уничтоженные боеприпасы были найдены в Петербурге и Ленобласти. Фото: пресс-служба Западного военного округа

Уничтоженные боеприпасы были найдены в Петербурге и Ленобласти. Фото: пресс-служба Западного военного округа

На полигоне под Петербургом саперы Западного военного округа уничтожили более 200 килограммов боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, всего уничтожено 30 мин калибра 82-мм и свыше 80 артиллерийских снарядов калибра 203-мм и 152-мм. Уничтоженные боеприпасы были найдены в Петербурге и Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красносельском районе Петербурга по адресу проспект Ветеранов, 171, был обнаружен артиллерийский снаряд времен ВОВ. Боеприпас находился в непосредственной близости от жилых домов.