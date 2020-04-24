Мишустин уволил замглавы Минпромторга после его хамства в аэропорту

Мишустин уволил замглавы Минпромторга после его хамства в аэропорту
Дмитрий Овсянников. Фото: kremlin.ru

Российский премьер-министр Михаил Мишустин уволил замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова, который обматерил сотрудниц ижевского аэропорта.

Официальное распоряжение о его увольнении опубликовано в Telegram-канале партии «Единая Россия». Как говорится в документе, причиной увольнения послужило «сокращение должности». Ранее Мишустиным было подписано распоряжение о том, что число заместителей главы Минпромторга сократилось с 11 до 10.

Известно, что Овсянников нецензурно обругал сотрудницу аэропорта в Ижевске, когда та попросила предъявить его посадочный талон на рейс, после чего раздраженно кинул документы на стойку регистрации. Позже Овсянников объяснил, что «впервые столкнулся с требованием предъявить посадочный талон в аэропорту Ижевска».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин уволил замглавы Следственного комитета.

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Мишустин уволил замглавы Минпромторга после его хамства в аэропорту