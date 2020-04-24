Наркодилершу из Луги посадили на 5,5 лет за сбыт крупной партии

Наркодилершу из Луги посадили на 5,5 лет за сбыт крупной партии
Фото: pixabay.com

В Луге суд вынес приговор по делу о распространении наркотиков. Обвиняемая проведет ближайшие пять с половиной лет в колонии.

Как сообщили в региональной прокуратуре, правоохранители установили, то в июле прошлого года 34-летняя жительница Луги продала сверток с наркотиками. При этом она хранила в своем автомобиле крупную партию для дальнейшего распространения, однако через месяц ее поймали за преступлением.

Обвиняемая активно сотрудничала со следствием, предоставляя данные о причастных к совершению аналогичных преступлениях лицах.

Женщина признала свою вину. По решению суда она отправилась в исправительную колонию общего режима на пять лет и шесть месяцев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что хранивший в гараже более килограмма наркотиков петербуржец окажется в суде. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.

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Наркодилершу из Луги посадили на 5,5 лет за сбыт крупной партии
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