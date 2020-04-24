Из Петербурга выдворили похитителя «невесты»

Девушку похитили в Невском районе Петербурга. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Девушку похитили в Невском районе Петербурга. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Из России выдворят мужчину, насильно посадившего девушку в машину под предлогом национального обряда — похищения невесты. Он и двое неизвестных напали на неё у дома 44 по улице Тельмана в Петербурге.

В полицию 22 апреля поступило сообщение о том, что трое неизвестных в масках похитили 26-летнюю девушку. По горячим следам её удалось найти в городе Тихвине Ленинградской области. После чего девушке помогли вернуться в Петербург.

«В итоге виновника инцидента – 28 летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья, 23 апреля доставили в правоохранительные органы», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». В отношении мужчины составлен протокол о нарушении миграционного законодательства. Выяснилось, что в России он находился незаконно. Решением суда мужчина будет выдворен за пределы страны.