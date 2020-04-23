Трое неизвестных похитили молодую девушку во дворе дома на Тельмана

Трое неизвестных похитили молодую девушку во дворе дома на Тельмана
После похищения Mazda двинулась по проспекту Обуховской обороны в сторону КАД, а «ВАЗ» с преступниками поехал по проспекту Александровской фермы от Преображенского переулка в сторону улицы Седова. Фото: Google View

В Невском районе Северной столицы, возле дома №44 по улице Тельмана днем 22 апреля трое неизвестных похитили 26-летнюю девушку.

В правоохранительные органы с заявлением о преступлении обратился брат похищенной петербурженки. По его словам, инцидент произошел около двух часов дня. На злоумышленниках были черные медицинские маски. Они схватили девушку и силой затолкали в иномарку Mazda 3, машина уехала, а затем, на автомобиле «ВАЗ», скрылись и сами преступники.

Полицейские выяснили, что Mazda принадлежит жителю Брянской области, а один из нападавших — 28-летний гражданин Азербайджана. Место жительства опознанного преступника устанавливается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестный злоумышленник предлагал 9-летней жительнице Петербурга обмениваться обнаженными фотографиями в интернете.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
похищение человека санкт-петербург улица тельмана
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Авиакомпания «Россия» отменила до конца мая все рейсы между ...
В Петербурге зафиксирован 191 случай коронавируса
Количество киберпреступлений из-за коронавируса превысило показатели ...
Петербург не попал в список возможных городов для доигровки РПЛ
Пьяного петербуржца избили и оставили без связи и денег
«Аэрофлот» объявил о сокращении числа внутренних рейсов
В Ленобласти еще 39 человек заразились коронавирусом
Больше 8 тысяч человек в Петербурге за сутки проверили на коронавирус