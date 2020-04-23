Трое неизвестных похитили молодую девушку во дворе дома на Тельмана

В Невском районе Северной столицы, возле дома №44 по улице Тельмана днем 22 апреля трое неизвестных похитили 26-летнюю девушку.
В правоохранительные органы с заявлением о преступлении обратился брат похищенной петербурженки. По его словам, инцидент произошел около двух часов дня. На злоумышленниках были черные медицинские маски. Они схватили девушку и силой затолкали в иномарку Mazda 3, машина уехала, а затем, на автомобиле «ВАЗ», скрылись и сами преступники.
Полицейские выяснили, что Mazda принадлежит жителю Брянской области, а один из нападавших — 28-летний гражданин Азербайджана. Место жительства опознанного преступника устанавливается.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестный злоумышленник предлагал 9-летней жительнице Петербурга обмениваться обнаженными фотографиями в интернете.