Трое неизвестных похитили молодую девушку во дворе дома на Тельмана

В Невском районе Северной столицы, возле дома №44 по улице Тельмана днем 22 апреля трое неизвестных похитили 26-летнюю девушку.

В правоохранительные органы с заявлением о преступлении обратился брат похищенной петербурженки. По его словам, инцидент произошел около двух часов дня. На злоумышленниках были черные медицинские маски. Они схватили девушку и силой затолкали в иномарку Mazda 3, машина уехала, а затем, на автомобиле «ВАЗ», скрылись и сами преступники.