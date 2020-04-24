Голикова рассказала об усталости россиян от ограничительных мер по COVID-19

Необходимо здраво оценить сложившуюся ситуацию и понять, когда можно ослаблять введенный режим самоизоляции со всеми сопутствующими ему ограничениями.

Сегодня, 24 апреля, вице-премьер России Татьяна Голикова провела совещание с экспертами-вирусологами и эпидемиологами. Она отметила, что жители России испытывают усталость из-за принятых мер. Несмотря на то, что это было сделано ради безопасности, граждане страдают психологически. К тому же, многие не имеют возможности продолжать работать. Страдает как экономика страны, так и каждый отдельный человек. Об этом сообщает ТАСС.

«Конечно, важно оценить, когда мы сможем ослабить ограничительные меры.» — сказала Голикова.

Также, вице-премьер высказала беспокойство по поводу того, что в некоторых регионах РФ граждане не хотят соблюдать режим самоизоляции. Подобная несознательность может усложнить и без того непростую эпидемиологическую ситуацию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что начать ослабление режима самоизоляции в России могут уже после майских праздников.