Голикова рассказала об усталости россиян от ограничительных мер по COVID-19

Голикова рассказала об усталости россиян от ограничительных мер по COVID-19
Татьяна Голикова. Фото: kremlin.ru

Необходимо здраво оценить сложившуюся ситуацию и понять, когда можно ослаблять введенный режим самоизоляции со всеми сопутствующими ему ограничениями.

Сегодня, 24 апреля, вице-премьер России Татьяна Голикова провела совещание с экспертами-вирусологами и эпидемиологами. Она отметила, что жители России испытывают усталость из-за принятых мер. Несмотря на то, что это было сделано ради безопасности, граждане страдают психологически. К тому же, многие не имеют возможности продолжать работать. Страдает как экономика страны, так и каждый отдельный человек. Об этом сообщает ТАСС.

«Конечно, важно оценить, когда мы сможем ослабить ограничительные меры.» — сказала Голикова.

Также, вице-премьер высказала беспокойство по поводу того, что в некоторых регионах РФ граждане не хотят соблюдать режим самоизоляции. Подобная несознательность может усложнить и без того непростую эпидемиологическую ситуацию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что начать ослабление режима самоизоляции в России могут уже после майских праздников.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус татьяна голикова усталость
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Число погибших от коронавируса в США превысило 50 тысяч
СПЧ хочет ослабления режима самоизоляции на майские праздники
Вузы Петербурга не планируют завершать учебный год досрочно
Татьяна Буланова вернулась домой из больницы
Голикова рассказала об усталости россиян от ограничительных мер по COVID-19
В РПЦ объяснили, почему в храме Минобороны есть изображение Путина
Пожилые петербуржцы могут уезжать на дачи для соблюдения самоизоляции
Петербургский метрополитен в 2019 году перевез 762 миллиона пассажиров