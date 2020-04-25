На набережной Мойки кто-то поджег «Мини Купер»

Полицейские разыскивают мужчину, который облил горючим веществом и поджег иномарку, припаркованную в центре Петербурга.

Как сообщили gazeta.spb.ru в главном управлении МВД по городу и области, ночью в субботу, 25 апреля, случайный прохожий заметил горящий автомобиль на набережной реки Мойки рядом с перекресток с Мошковым переулком и сообщил об этом в полицию.

Прибывшие на место стражи порядка установили, что горит автомобиль «Мини Купер», владельцем которого является 33-летний мужчина. Огонь полностью уничтожил иномарку.

Полиция просмотрела записи с камер видеонаблюдения и установила, что незнакомец облил автомобиль, по всей видимости, бензином, поджег его, а затем сбежал.

Мужчину разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Курортном районе пьяный тракторист-иностранец поджег административное здание и домик на детской площадке.