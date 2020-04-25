Число рейсов «Аэрофлота» сократилось до 50-80 в сутки

Число рейсов &#171;Аэрофлота&#187; сократилось до 50-80 в сутки
"Аэрофлот". Фото: pixabay

За время пандемии и кризиса авиакомпания «Аэрофлот» сократила перевозки пассажиров до 3-5 тысяч в сутки. В докризисное время это число составляло 110-120 тысяч.

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в фильме «Опасный вирус.Экономика» на канале «Россия 1» рассказал, что количество рейсов снизилось с 800 до 50-80 в сутки.

Савельев назвал кризис «довольно жестким» и заявил, что работа практически всех компаний приостановлена. По его словам, «Аэрофлоту» приходится закрывать некоторые рейсы из-за их невостребованности. Гендиректор добавил, что пара ежедневных вывозных рейсов из-за границы «не спасают» компанию. По этой причине было решено переориентировать часть самолетов на грузоперевозки.

Кроме того, Савельев рассказал, что на текущий момент 42% всего персонала «Аэрофлота» находится в отпусках.

Он также отметил, что если компания сможет возобновить объемы перелетов в середине лета, то есть шанс, что им получится «восстановиться» примерно за полгода.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Аэрофлот» объявил о сокращении числа внутренних рейсов.

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