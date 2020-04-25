Испанцы смогут гулять и заниматься спортом в мае

При этом власти продолжают следить за развитием ситуации.

Об этом стало известно сегодня, 25 апреля. Обо всем рассказал премьер-министр Испании Педро Санчес в ходе пресс-конференции, пишут РИА Новости. Он заявил, что со второго мая, если ситуация не ухудшится, гражданам разрешат гулять на свежем воздухе и заниматься спортом. Сейчас власти ждут рекомендации от медицинских служб, которые должны разъяснить, как себя вести во время выхода в люди, чтобы не заболеть и не заразить кого-либо. В Испании постепенно будут ослаблять карантин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что число жертв коронавируса в Испании превысило 20 тысяч. Страна занимает третье место по смертности от COVID-19 после США и Италии. По данным испанского Минздрава, количество погибших достигло 20 тыс. 43 человек. За последние сутки скончались 565 зараженных.