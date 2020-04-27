МВД подготовило кодекс этики для полицейских

МВД подготовило кодекс этики для полицейских
Полицейские должны будут соблюдать все правила. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Их просят воздерживаться от нецензурной брани и жаргона.

Об этом стало известно сегодня, 27 апреля. Обо всем сообщается на портале проектов нормативных правовых актов. МВД разработало кодекс поведения для полицейских. Их просят тщательней следить за культурой речи – представитель власти должен разговаривать грамотно и так, чтобы граждане их хорошо понимали. Также сотрудников правоохранительных органов просят не использовать нецензурную брань и жаргон. После того, как кодекс вступит в силу, полицейских обяжут корректно общаться с нарушителями, контролируя свои эмоции.

Им также рекомендуют «вести себя достойно, вежливо и доброжелательно, проявлять чуткость и стремиться свести к минимуму моральный вред при проведении следственных действий».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что МВД Петербурга теперь может штрафовать горожан за нарушение самоизоляции.

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