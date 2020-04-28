Путин выступит с обращением к россиянам после 15.00

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что во вторник, 28 апреля, Владимир Путин готовит «большое выступление» на совещании с регионами по коронавирусу.

В Кремле не стали анонсировать никаких заявлений. Представитель президента призвал дождаться самого совещания, которое должно состояться в период с 15.00 до 16.00 по московскому времени. По словам Пескова, выступление следует ждать примерно в половину четвертого.

Пресс-секретарь президента отметил, что совещание пройдет в формате открытой видеоконференции. Принять участие в совещании приглашены все главы регионов. Путин выступит со вступительной речью.

Песков также добавил, что главы регионов, в частности, будут говорить об оснащении субъектов коечными местами. Президент же даст оценку текущей ситуации и перспектив на ближайшее время.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин поручил снизить первый взнос по ипотеке для семей с детьми до 15%.