Ученые нашли способ борьбы с комарами

В преддверии жаркого лета эксперты рассказали, как можно избавиться от надоедливых насекомых раз и навсегда.

Американские ученые выяснили, какой способ действенен в борьбе с комарами. В ходе исследование эксперты поняли, что на коже человека есть вещество, способное отпугивать насекомых. Этот фермент должно использовать при разработке репеллента от комаров. Благодаря ему у насекомых притупляется обоняние, поэтому они как будто не могут найти человека – он становится для комаров невидимкой. Беда в том, что кожа далеко не всех людей вырабатывает вещество в нужно количества, у некоторых, напротив, его слишком много. Получается, что ученым даже не нужно ничего изобретать – достаточно использовать открытие с умом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России могут исчезнуть комары из-за аномально теплой зимы. Научный сотрудник подчеркнул, что исчезновение комаров может привести к нарушениям в пищевой цепочке, поскольку рыбы, в частности, питаются их личинками.