Прокуратура проконтролирует соблюдение прав девочки осиротевшей из-за пожара в Ленобласти

Прокуратура проконтролирует соблюдение прав девочки осиротевшей из-за пожара в Ленобласти
Пожар в Ленобласти. Фото: vk.com/dtp47rus

Девятилетняя девочка на момент трагедии в доме, к счастью, не была.

Прокуратура Ленинградской области проследит за тем, чтобы социальные права девочки не было ущемлены. В результате пожара она потеряла свою семью.

Напомним, огонь вспыхнул в частном доме в Выборге вчера, 29 апреля. Пламя охватило всю площадь жилища. Для его ликвидации были задействованы 12 спасателей и три единицы специальной техники. В результате, погибло 8 человек — двое взрослых и шесть детей.

Выжила лишь одна девочка 2011 года. В момент происшествия она была у своей прабабушки.

Обстоятельства произошедшего продолжают устанавливаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по факту пожара в Ленобласти, унесшего жизни 6 детей, возбуждено уголовное дело. Речь идет о части 3 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.

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