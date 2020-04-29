По факту пожара в Ленобласти, унесшего жизни 6 детей, возбуждено уголовное дело

Пожар вспыхнул в жилом доме в Выборге ночью, 29 апреля.

На данный момент, после ликвидации огня и разборов завалов, спасателям удалось обнаружить 6 тел, 5 из которых принадлежат детям. Все они скончались от последствий стихии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двух или более лицам.

На месте трагедии работает масса опытных сотрудников, в числе которых следователи и криминалисты.

Согласно имеющейся информации, в доме, на момент пожара, находились 6 маленьких детей (их возраст не превышал и 8 лет), а также двое взрослых. Погостить к ним заехал знакомый, которому удалось спастись. Мужчина почувствовал запах гари и выбежал из помещения, после чего увидел, что оно уже полностью объято пламенем. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Ленобласти.

Количество погибших граждан уточняется. Для прояснения всех обстоятельств происшествия будут проведены различные экспертизы. Также, следователи опрашивают возможных свидетелей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что при пожаре в Ленобласти погибли 8 человек.