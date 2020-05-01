Захарова назвала Навального трусом после отмены дебатов

Захарова назвала Навального трусом после отмены дебатов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова и оппозиционер Алексей Навальный договорились о проведении онлайн-дебатов 1 мая, однако они были отменены.

Журналист Алексей Пивоваров, которого пригласили модерировать дебаты Захаровой и Навального, написал в своем твиттере, что в объявленном ранее формате дебаты не состоятся. По его словам, в день дебатов стороны не смогли договориться о необходимости модерации. В итоге он сообщи, о выходе из «этой истории» в качестве приглашенной стороны.

Мария Захарова прокомментировала ситуацию в своем фейсбуке, написав, что Навальный отказался говорить с ней по телефону или в эфире. Она подчеркнула, что общалась с оппозиционером через главу канала «Навальный LIVE» Любовь Соболь. В итоге они решили проводить дебаты только через выбранного им модератора — Алексея Пивоварова.

Изначально планировалось, что дебаты состоятся 1 мая в 17.00 мск на Youtube-канале Соболь.

«Трус ты, Навальный, конченый. Даже на битву с женщиной мужика тянешь», — написала Захарова после отмены дебатов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Дмитрия Киселева пожаловались за реабилитацию нацизма.

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