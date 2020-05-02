Путин обратиться к россиянам 9 мая

Путин обратиться к россиянам 9 мая
Президент России Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Следующее обращение президента РФ Владимира Путина к россиянам может состояться 9 мая. В этот день он вероятно возложит цветы к Могиле неизвестного солдата и выступит с речью.

«Мы ожидаем, что 9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и оттуда обратится ко всем россиянам», — рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Фрагмент передачи опубликовал в instagram ведущий Павел Зарубин.

Напомним, все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, включая парад на Красной площади, переносятся из-за пандемии коронавируса. По словам Владимира Путина, парад и шествие «Бессмертного полка» состоятся, когда отступит угроза инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дмитрий Песков призвал россиян не переживать за здоровье Владимира Путина.

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