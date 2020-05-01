Песков призывает россиян не переживать за здоровье Путина

Песков призывает россиян не переживать за здоровье Путина
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Он уверяет, что здоровье президента охраняют на высоком уровне.

Об этом стало известно сегодня, 1 мая. Обо всем сообщают РИА Новости. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что с президентом России Владимиром Путиным все в порядке и он хорошо себя чувствует. Переживать о нем не стоит, потому что охрана здоровья главы государства находится на максимальном уровне.

Напоминаем, что вчера в Кремле рассказали о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин заболел коронавирусом. Он сдал тест и получил положительный результат, о чем сообщил Путину. Президент пожелал Мишустину скорейшего выздоровления и попросил позвонить из больницы.

На данный момент в России зарегистрировано более 114 тысяч случаев заражения коронавирусом, погибли более 1,1 тысяч человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ветеран ВОВ из Петербурга объявила сбор средств врачам, заразившимся коронавирусом.

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