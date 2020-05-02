«Заласкай меня»: Чехова написала стихотворение под фото в прозрачном боди

Анфиса Чехова поделилась с поклонниками смелым фото, которые стала делать все чаще и чаще. Российская телеведущая гордится своими формами и не упускает случая их продемонстрировать.

Звезда соблюдает режим самоизоляции, поэтому соблазнительные фотосессии служат удачным разнообразием ее собственного досуга. На последней Чехова надела красивое нижнее белье, а поверх него — прозрачное боди. На плечи теледива набросила пушистую накидку нежного белого оттенка.

Звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте серию снимков. Телеведущая сфотографировалась так, что ее лицо почти осталось за кадром, а на первый план вышел пышный бюст и красивые бедра.

«Заласкай меня, или залайкай. И то, и другое годится! Могу быть твоей виртуальной, Или реальной девицей!» — написала Анфиса.

Подписчики пришли в восторг от снимков.

«Очень вкусная сексуальность!», — написал пользователь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о признании Анфисы Чеховой. Она рассказала, что ее избивал любимый мужчина.