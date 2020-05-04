В Китае остался всего 481 больной коронавирусом

Власти Китая сообщили об улучшении в стране эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

Обо всем сообщили в Государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. За последние сутки в Китае вылечили 9% зараженных коронавирусом пациентов, после чего в стране остается всего 481 человек, болеющий инфекцией. При этом за сутки в Поднебесной выявили всего три новых случая заражения, при этом все они ввозные. Летальных исходов не было уже не протяжение многих дней, сообщает ТАСС.

Напомним, с декабря прошлого года, когда в Ухане произошла вспышка ранее неизвестного вируса, в Китае заболело почти 83 тысячи человек, согласно официальной статистике. Всего в КНР выздоровело 93,8% заболевших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Европа начинает смягчать коронавирусные ограничения. Ограничения постепенно снимают такие страны, как Италия, Бельгия, Испания, Польша и другие.