Российским запретили распространять информацию о службе в соцсетях и СМИ

Российским запретили распространять информацию о службе в соцсетях и СМИ
Указанные действия будут считаться грубым дисциплинарным проступком. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-2

Российским военным запретили распространяться о своей службе. Нарушение будет считаться грубым дисциплинарным проступком.

Своим указом президент Владимир Путин внес поправки в Дисциплинарный устав Вооруженных сил страны. Так, военнослужащие не могут распространять информацию, позволяющую определить принадлежность или предназначение военнослужащих к Вооруженным силам страны.

Кроме того, запрещено рассказывать о других военнослужащих, членах их семей, а также о тех, кто уже уволился.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что военнослужащих, участвующих в репетициях Парада Победы, отправят на карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Covid-19. Также будет продезинфицирован весь транспорт, на котором возвращаются участники репетиций.

Напомним, Путин недавно принял решение о переносе Парада Победы и «Бессмертного полка».

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