В Подмосковье завершилось строительство главного храма Вооруженных сил

В Подмосковье завершилось строительство главного храма Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил России. Фото: Минобороны РФ

В подмосковном парке «Патриот» завершилось строительство главного храма Вооруженных сил России. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в День Победы, 9 мая.

Храм Воскресения Христова, главный храм Вооруженных сил России, возведен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Открыть и осветить его планировалось 9 мая, но из-за пандемии коронавируса от торжественных мероприятий пришлось отказаться. Они будут проведены позднее.

Главный храм Вооруженных сил России построен на пожертвования по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу и по одобрению патриарха Кирилла. Высота его звонницы составляет 75 м, а протяженность галереи «Дорога памяти» 1 тыс. 418 м. Ровно столько дней длилась война. Диаметр барабана, на который установлен центральный купол, символически равен 19,45 м.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главном храме Вооруженных сил РФ планировали создать мозаику «Бескровное воссоединение Крыма» с изображением президента Владимира Путина, Сергея Шойгу и других чиновников. Позднее от этой идеи решили отказаться.

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