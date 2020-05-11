Житель Выборга решил завершить спор стрельбой

Житель Выборга решил завершить спор стрельбой
Полицейские поймали подозреваемого. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Выборге правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе из травматического оружия. В ходе ссоры он выстрелил в своего оппонента.

Все произошло в воскресенье, 10 мая, у дома №2 по проспекту Ленина. В отдел полиции поступило сообщение о стрельбе.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, прибывшие сотрудники установили, что около 12:50 у указанного дома произошла ссора: неработающий 36-летний мужчина из своего травматического пистолета произвел несколько выстрелов в сторону 24-летнего мужчины, также безработного.

По горячим следам полицейские у дома №1 по улице Соборной задержали подозреваемого. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в садоводстве под Горелово обнаружили минометную мину времен ВОВ. Саперы вывезли боеприпас.

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