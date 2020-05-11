Российские семьи с детьми от 3 до 16 лет получат разовые выплаты

В России всем семьям с детьми от трех до 16 лет разово выплатят 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

Об этом заявил российский президент Владимир Путин в обращении к нации по ситуации с коронавирусной эпидемией.

Так, по словам Путина, правительство приняло решение, что нуждающиеся семьи, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, могут с 1 июня оформить выплаты на детей от трех до семи лет включительно.

По словам политика, такие дополнительные выплаты с начала текущего года. Он отметил, что в среднем размер доплат составляет 33 тысячи рублей на одного ребенка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин заявил о постепенном снятии ограничений в России с 12 мая. «С 12 мая в России единый период нерабочих дней завершается, но не завершается борьба с эпидемией»,