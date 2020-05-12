В Ленобласти начали отказываться от новых аппаратов ИВЛ после пожара в Петербурге

В Ленобласти начали отказываться от новых аппаратов ИВЛ после пожара в Петербурге
Аппараты ИВЛ жизненно необходимы при пневмонии. Фото: Pixabay

Неделю назад, 6 мая, в областные больницы поступили десять аппаратов ИВЛ Уральского приборостроительного завода. Их приняли Всеволожская, Тосненская и Тихвинская больницы.

Обо всем сообщили в пресс-службе регионального правительства. Оборудование собрали и подготовили к работе в указанных больницах. Однако, после пожара в больнице Святого Георгия в Петербурга, комитет по здравоохранению решил отказаться от использования данных аппаратов искусственной вентиляции.

Окончательное решение об эксплуатации оборудования будет принято после завершения расследования причин трагедии.

Напомним, пожар в больнице Святого Георгия произошел рано утром во вторник, 12 мая. Возгорание началось в реанимации, где пациенты с коронавирусом были подключены к аппаратам ИВЛ. Жертвами пожара стали пять человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что СК рассказал о ходе расследования дела о пожаре в больнице Святого Георгия.

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