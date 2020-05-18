Над станцией «Политехническая» построят торговый комплекс и офисы

Над станцией &#171;Политехническая&#187; построят торговый комплекс и офисы
Фото: tk-profi.spb.ru

Во вторник, 19 мая, состоится заседание градостроительного совета при правительстве Петербурга.

Как сообщает АБН, на заседании, в частности, будет рассмотрен архитектурно-градостроительный облик объекта «Реконструкция вестибюля станции метрополитена «Политехническая» с созданием многофункционального торгово-офисного центра».

Заказчиком выступила компания «Триумф Плюс», а проектной организацией — «Архитектурная мастерская Рейнберга и Шарова».

На площади Академика Иоффе перед вестибюлем станции метро «Политехническая» уже пытались построить торговый павильон. В 2007 году был создан макет многофункционального комплекса метро «Политехническая», а к строительству приступили в 2008 году.

Тогда участку даже присвоили кадастровый номер, однако проект так и не завершили до конца. Обо всем станет известно более подробно после заседания градсовета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пушкине завершилось строительство медцентра ЗВО.

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