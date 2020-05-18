В России продлили больничные для россиян старше 65 лет

Его можно продлить до 29 мая.

Об этом стало известно 18 мая. Обо всем рассказало правительство России. Всем работающим пенсионерам собираются продлевать больничные листы до 29 мая. Отмечается, что его можно оформить дистанционно и без посещения больницы. Работодатель должен направить необходимые документы в Санкт-Петербургское региональное отделение ФСС электронный реестр сведений.

На выплаты могут рассчитывать граждане старше 65 лет, которые не могут работать из-за коронавируса. Это не должны быть пенсионеры, переведенные на удаленную работу или находящиеся в отпуске. Также важно, чтобы гражданин действительно соблюдал все меры предосторожности, иначе его обяжут вернуть сумму ФСС.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Смольном рассказали, как пенсионерам получить выплаты. Граждан готовы заплатить за соблюдение режима самоизоляции.