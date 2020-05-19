Путин: выплаты по 10 тысяч рублей получат 22 млн детей

В России 22 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет получат выплаты в 10 тыс. рублей. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании с главами регионов по вопросу выплат медицинским работникам в условиях пандемии.

Вместе с родителями выплаты коснутся более чем 50 млн человек. На эти цели из бюджета выделено около 200 млрд рублей.

«Эта мера оказалась крайне востребованной. По состоянию на 18 мая от родителей через портал Госуслуги поступили заявления на выдачу единовременной выплаты на 11 млн, по-моему, даже больше, уже на 12 млн детей», — рассказал Путин.

Единовременную выплату могут получить семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет. Деньги предоставляются из федерального бюджета. Претендовать на неё могут все, независимо от доходов семьи, наличия работы или заработной платы. Осуществляться выплата будет с 1 июня 2020 года. Оформить её можно на портале Госуслуги, либо в территориальных органах Пенсионного фонда и МФЦ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что для получения выплаты на ребенка необходимы номер актовой записи из свидетельства о рождении ребенка и банковские реквизиты.