Жириновский предложил распустить Совфед

Лидер партии ЛДПР, член Госсовета РФ Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет Федерации в России.

Политик написал в своем твиттере, что в нашей стране «много ненужных депутатов и чиновников». По его словам, необходимо сократить половину чиновников и депутатов в парламентах всех уровней, включая тех, кто работает в Госдуме и Мосгордуме. Он также заявил, что стоит поднять на обсуждение тему о возможной ликвидации Совета Федерации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Жириновский предложил списать россиянам все долги по кредитам. Их размер составляет порядка 40 млрд рублей. В Госдуме РФ идею посчитали несправедливой.