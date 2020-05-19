Жириновский предложил распустить Совфед

Жириновский предложил распустить Совфед
Владимир Жириновский . Фото: wikipedia.org

Лидер партии ЛДПР, член Госсовета РФ Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет Федерации в России.

Политик написал в своем твиттере, что в нашей стране «много ненужных депутатов и чиновников». По его словам, необходимо сократить половину чиновников и депутатов в парламентах всех уровней, включая тех, кто работает в Госдуме и Мосгордуме. Он также заявил, что стоит поднять на обсуждение тему о возможной ликвидации Совета Федерации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Жириновский предложил списать россиянам все долги по кредитам. Их размер составляет порядка 40 млрд рублей. В Госдуме РФ идею посчитали несправедливой.

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