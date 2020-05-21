Медсестер обсерватора в Бурятии закидали камнями

Пациенты бурятского обсерватора напали на медперсонал с камнями.

Обо всем сообщает детская республиканская клиническая больница, которую перепрофилировали под обсерватор на время пандемии. Там взбунтовались недовольные условиями размещения в обсерваторе пациенты. Они гоняли медперсонал по лесу, закидывая их камнями.

Дебош устроили граждане Китая, прибывшие в обсерватор в поселок Сотниково. Им не понравились условия проживания — старые деревянные здания, построенные 35 лет назад.

«Во время нашей смены… пациенты… агрессивные начали на нас налетать, швыряться камнями, всяко разно нас обзывать, материть», — рассказала сотрудница в сообщении ДРКБ в Instagram.

Протокол был составлен правоохранителями дистанционно. Позже недовольных пациентов отправили в другой обсерватор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Крыму медсестра попыталась сбежать из обсерватора из-за смерти сына.