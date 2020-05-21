Ученые из Петербурга вывели новую породу яйценоских кур

Ученые из Петербурга вывели новую породу яйценоских кур
На сегодняшний день в биоресурсной коллекции института свыше 40 пород кур. Фото: pixabay.com

Специалистам Всероссийского научно-исследовательского института генетики и разведения сельскохозяйственных животных удалось вывести новую породу кур, пока что её название — ленинградская золотисто-серая.

Биологи проводили исследования в течение нескольких лет, и в этом году работа увенчалась успехом: сейчас новую породу яйценоских кур готовят к официальному оформлению и представят в Минсельхозе. Об этом в среду, 20 мая, пишет ТАСС, ссылаясь на руководителя ВНИИГРЖ Вадима Хлесткина.

Глава учреждения отметил, что у нового вида есть ряд преимуществ: куры крупнее обычных и хорошо несутся, а также быстрее других растут и набирают вес. На сегодняшний день в биоресурсной коллекции института свыше 40 пород кур — выведение новых является одной из основных задач ВНИИГРЖ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, согласно результатам исследований японских ученых, птицы разных видов способны понимать друг друга.

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