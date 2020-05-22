Верующие Петербурга просят Роспотребнадзор отменить запрет на прощание с умершими

Церковь от имени общественных организаций готовит обращение с просьбой отменить запрет на прощание с умершими в Петербурге. Направить письмо планируется в городское Управление Роспотребнадзора и федеральные органы. Об этом gazeta.spb.ru рассказал Благочинный ритуального благочиния иерей Илия Нефедов.

«Мы готовим обращение от общественных организаций. У нас на каждый храм поступает большое скопление звонков. Телефоны не умолкают. При этом люди приходят, пытаются нас просить [провести церемонию прощания — прим. ред.], но, согласитесь, мы не имеем право. Большое количество людей, которые к нам обращаются, тоже готовят письма. Этот вопрос касается каждого гражданина Санкт-Петербурга. Здесь не только ущемление прав верующих, но и гражданина России», — отметил он.

Иерей признался, в служившейся ситуации Русская православная церковь может предложить немного. Для верующих это заочное отпевание без участия покойного. Священник также может сам отпеть человек без присутствия его родственников. Для некрещеных — только доброе слово. Многие священнослужители имеют психологическое образование и готовы успокоить и поддержать людей, потерявших близких.

«Всех граждан Петербурга поставили в данную ситуацию. Мы общаемся с коллегами из Москвы, ритуальными компаниями и нашими жителями. Там [в Москва] положение хуже, но нет таких моментов. Прощание разрешены в масках и перчатках. Единственное ограничение — до 50 человек. У нас же в Петербурге ввели ужесточения», — сказал Илия Нефедов.

Ранее Смольный получил предписание Главного государственного санитарного врача Петербурга Наталии Башкетовой. Документ «исключает осуществление ритуальных церемоний прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза». Губернатор Петербурга Александр Беглов настаивает на том, чтобы проработать возможность участия в церемонии близких родственников. Порядок проведения прощальных церемоний уточняется. Для проведения церемоний без личного прощания родственников с покойным планируют приспособить один из девяти ритуальных залов крематория.

По предварительной информации, власти Петербурга достигли договоренностей с Роспотребнадзором к утру 22 мая. На официальном сайте Смольного об этом пока не сообщается. Соответствующие документы также пока не опубликованы.