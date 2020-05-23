Российские аппараты ИВЛ после пожаров в медучреждениях признали безопасными

Российские аппараты ИВЛ после пожаров в медучреждениях признали безопасными
Аппарат ИВЛ. Фото: Baltphoto

В ходе испытаний аппаратов искусственной вентиляции легких, проведенных после пожаров сразу в двух больницах, не выявили сбоев даже при максимальных нагрузках.

Так, после нескольких трагедий, которые произошли в медучреждениях в результате пожаров, были проведены испытания оборудования «Авента-М», изготовленного Уральским приборостроительным заводом в тот же период. Как сообщил ТАСС, в результате аппараты были признаны безопасными.

Напомним, данная техника использовались в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и в больнице Святого Георгия в Петербурге. 9 и 12 мая там произошли пожары из-за возгорания аппаратов ИВЛ, есть погибшие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургская больница, где вспыхнул ИВЛ, закупает данные аппараты в Германии.

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