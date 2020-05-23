В Ленобласти высадили 132 тысячи сеянцев хвойных деревьев

В Ленобласти высадили 132 тысячи сеянцев хвойных деревьев
Высадка сеянцев в Ленобласти. Фото: lenobl.ru

В 19 лесничествах Ленинградской области прошли посадки леса. На 48 гектарах высадили 132,9 тыс. сеянцев хвойных пород деревьев.

Регион присоединился к празднованию Всероссийского дня посадки леса. В связи с пандемией коронавируса в этом году акция прошла без участия пенсионеров, студентов и школьников.

К посадкам присоединился губернатор региона Александр Дрозденко. Он поработал в Ореховском участковом лесничестве, Куйвозовского сельского поселения Всеволожского района, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

«Задача власти — найти баланс между развитием экономики и сохранением экологии. Поэтому лесовосстановление — одна из основных целей и для наших лесничеств, и для арендаторов леса», — отметил Дрозденко.

По словам губернатора, Ленинградская область вошла в топ-3 по объемам посадки леса в 2019 году. В регионе высаживают саженцы с закрытой корневой системой, приживаемость которых в наших климатических условиях — от 92 до 95%.

Всероссийский день посадки леса проводят в десятый раз. За девять лет на территории Ленобласти высажено более 3 млн деревьев.

В Ленобласти отметили Всероссийский день посадки леса. Фото: lenobl.ru
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