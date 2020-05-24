Тысячи петербуржцев выступают за сохранение вестибюля «Политехнической»

Более 2,6 тысяч человек борются за сохранение вестибюля станции метро Петербурга «Политехническая», на месте которого хотят построить торговый центр.

Эти люди подписали на сайте change.org петицию против сноса вестибюля «Политехнической». Неравнодушные петербуржцы обращаются через петицию к ЗакСобранию Петербурга, заявляя о том, что на месте вестибюля станции хотят построить пятиэтажное здание торгового комплекса с подземной парковкой.

Согласно проекту строительства, здание будет на 10 см превышать максимально допустимую высоту.

На утро 24 мая петицию подписали 2650 человек. Автор обращения уточняет, что если вестибюль снесут, то в Петербурге станет на один образец модернистского здания 70-х годов меньше.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что над станцией «Политехническая» построят торговый комплекс и офисы.