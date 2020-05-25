Скончался бывший главный архитектор Петербурга Александр Викторов

лександр Викторов являлся членом Союза архитекторов России и Санкт-Петербургского Союза архитекторов, членом правлений этих Союзов. В 2006 году ему было присвоено звание "Почетный архитектор Российской Федерации", в 2007 году - звание профессора Международной Академии архитектуры (МААМ). Фото: pixabay.com

лександр Викторов являлся членом Союза архитекторов России и Санкт-Петербургского Союза архитекторов, членом правлений этих Союзов. В 2006 году ему было присвоено звание "Почетный архитектор Российской Федерации", в 2007 году - звание профессора Международной Академии архитектуры (МААМ). Фото: pixabay.com

В понедельник, 25 мая, стало известно, что на 66-м году жизни в Северной столице скончался бывший главный архитектор Александр Викторов.

Александр Павлович ушел из жизни в воскресенье, 24 мая, о чем сообщил в пресс-службе комитета по градостроительству и архитектуре, председателем которого умерший являлся с 2004 по 2008 год. Викторов также был главным архитектором Северной столицы с 2001 по 2004 год.

Под руководством этого человека проектировалось множество самых разных, но одинаково значимых объектов в городе: ЗСД, Морской пассажирский терминал, развитие «Новой Голландии», проект нового стадиона, ставшего «Газпром Ареной», нового терминала аэропорта Пулково и многих других.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прощание с умершими в Санкт-Петербурге теперь разрешено только в течение 10 минут.