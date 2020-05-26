Ночью на проспекте Ленина горел Renault

Ночью на проспекте Ленина горел Renault
Информации о пострадавших не поступало. Фото: ГУ МЧС

В ночь на 26 мая в Красносельском районе на проспекте Ленина произошел пожар. Возле дома № 59 загорелся автомобиль марки Renault.

Сообщение о возгорании поступило в 02:10. В ликвидации пожара участвовали пять человек личного состава, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Справиться с огнем удалось в 02:46. К сожалению, автомобиль полностью сгорел. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировском районе ночью горел частный дом. Огонь охватил 80 квадратных метров постройки, его потушили в начале пятого утра.

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