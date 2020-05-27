Названы главные симптомы для вызова скорой при коронавирусе

Названы главные симптомы для вызова скорой при коронавирусе
Набирать телефоны «03», «103». Фото: pixabay

Главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Петербурга Алексей Бойков назвал главные симптомы при подозрении на коронавирус, при которых лучше вызывать врачей.

По его словам, при любых случаях угрозы жизни и здоровью следует вызывать скорую. Однако при первых признаках заболевания лучше обратиться к терапевту.

В эфире программы «Петербург против коронавируса» телеканала «Санкт-Петербург» специалист подчеркнул, если состояние резко ухудшилось, температура поднялась выше 38, появилась одышка, то необходимо вызывать скорую помощь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в одном из городов России медики проверили кошку на коронавирус, результаты оказались положительными. Животное посадили на карантин. Неизвестно, заражены ли хозяева питомца.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус симптомы скорая помощь
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Названы главные симптомы для вызова скорой при коронавирусе
СК проверяет утопление 4-летней девочки в Сосновом Бору
В Выборгском районе женщина со своим знакомым ограбила бывшего мужа
На площади Бехтерева «притерлись» Mercedes и KIA
В Красногвардейском районе мужчина ударил ножом сожителя своей сестры
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии превысило 150 тысяч
Утром индекс самоизоляции в Петербурге опустился до 3 баллов
При пожаре в частном доме в Отрадном пострадал мужчина