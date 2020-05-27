Названы главные симптомы для вызова скорой при коронавирусе

Главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Петербурга Алексей Бойков назвал главные симптомы при подозрении на коронавирус, при которых лучше вызывать врачей.

По его словам, при любых случаях угрозы жизни и здоровью следует вызывать скорую. Однако при первых признаках заболевания лучше обратиться к терапевту.

В эфире программы «Петербург против коронавируса» телеканала «Санкт-Петербург» специалист подчеркнул, если состояние резко ухудшилось, температура поднялась выше 38, появилась одышка, то необходимо вызывать скорую помощь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в одном из городов России медики проверили кошку на коронавирус, результаты оказались положительными. Животное посадили на карантин. Неизвестно, заражены ли хозяева питомца.