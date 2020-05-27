В Выборгском районе женщина со своим знакомым ограбила бывшего мужа

В Выборгском районе бывшая супруга заявителя вместе со своим знакомым похитила у него документы и имущество.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратился мужчина 1960 года рождения и рассказал о том, что ему в дверь позвонила соседка, после чего в квартиру заявителя вошла бывшая супруга, женщина 1970 года рождения и её знакомый.

По словам потерпевшего, парочка из аэрозольного баллончика распылили в лицо мужчине неустановленную жидкость, а потом похитили у него документы и имущество. Сумма ущерба составила 5 тысяч 500 рублей. После содеянного они скрыли с места преступления. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полиция Кировского района задержала рецидивиста, ударившего своего знакомого ножом во время ссоры. Утром 20 мая бригада скорой помощи госпитализировала 33-летнего мужчину из квартиры в доме №107 по проспекту Стачек.