Ограничения по коронавирусу в Петербурге смягчат с 1 июня

В Смольном заявили о послаблении введенных из-за коронавируса ограничений с начала лета.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что сейчас распространение коронавирусной инфекции постепенно замедляется. За последнюю неделю коэффициент распространения COVID-19 держится на уровне единицы. «Это далось нам большой ценой», — заявил градоначальник.

Уже с понедельника, 1 июня, в городе отменяют обязательный масочный и перчаточный режим. Тем не менее, петербуржцам по-прежнему придется надевать маски и перчатки в общественных местах, транспорте, магазинах, а также на кладбищах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в июне детские лагеря в Ленобласти останутся закрытыми. Открыть детские оздоровительные лагеря Ленинградской области в июне не получится из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.