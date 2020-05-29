Онищенко назвал подъезд очагом распространения коронавируса

Подъезд — самое «забытое» и недооцененное место с точки зрения распространения коронавируса. Об этом заявил первый зампред комитета по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Онищенко подчеркнул, что подъезд — это общественное место, потому маски и перчатки надо надевать уже в квартире.

«Тут и перила, и кнопки лифта, домофона, а если спускаетесь пешком, то запросто можете встретить соседа, который, пыхтя, поднимается наверх», — сказал он в интервью «Парламентской газете».

Опасным подъезд также делает почти полное отсутствие инсоляции. Из-за низкого проникания солнца вирус там может сохраняться дольше, добавил Онищенко.

С начала пандемии в России заразились более 387 тыс. человек. За последние сутки в стране подтверждено 8 тыс. 572 случая коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России провели более 10 млн исследований на коронавирус.