В Петербурге задержаны налетчики, грабившие ювелирные магазины

Банда похитила огромную сумму – только из банка она вынесла 11 миллионов рублей.

Об этом стало известно сегодня, 30 мая. Обо всем сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она рассказала, что в Санкт-Петербурге задержана и арестована банка преступников, которые грабили ювелирные магазины и даже банк.

Известно, что преступники похитили 11 миллионов рублей из отделения банка, а также совершили вооруженную серию грабежей. По предварительным данным, в банде числится пять человек. В отношении них возбуждены уголовные дела по факту бандитизма.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти задержали членов вооруженной банды, обвиняемых в разбое. Задержанными оказались два уроженца Тихвина 1985 и 1987 годов рождения. В июле 2015 года они заочно были привлечены в качестве обвиняемых по делу о разбое. Задержать их удалось почти пять лет спустя.